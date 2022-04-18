Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Нижней Радищевской Карта всех событий

Пьяный мужчина угнал грузовик в центре Москвы. Злоумышленник дождался, когда водитель фургона отвлекся, разгружая продукты возле кафе. В этот момент он запрыгнул в машину и уехал. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по городу.

По данным ведомства, во время патрулирования на Нижней Радищевской улице росгвардейцы обратили внимание на фургон, двигающийся по тротуару на высокой скорости. Затем автомобиль развернулся и выехал на полосу встречного движения.

Заблокировав путь лихачу, правоохранители смогли его задержать. За рулем фургона находился 22-летний житель Смоленской области в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить свои действия мужчина не смог.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции.

11 апреля патруль росгвардейцев, находившихся на 1-й Парковой улице, обратил внимание на подозрительного мужчину. Как только он увидел правоохранителей, резко развернулся и попытался убежать, однако был задержан. При разговоре он заметно нервничал и вскоре признался, что делал тайники-закладки с наркотиками. У подозреваемого были изъяты 15 пакетиков с мефедроном массой 45 граммов.