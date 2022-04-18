ГИБДД: Самым аварийным днем минувшей недели стал вторник

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Самым аварийным днем минувшей недели стал вторник — в этот день случилось 26 ДТП, а наименьшее число аварий произошло в понедельник и воскресенье — 10 и 11 ДТП соответственно. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По данным ведомства, всего с 11 по 17 апреля на дорогах столицы зарегистрировано 113 ДТП. В них погибли два человека, 113 людей получили травмы. Среди пострадавших 11 детей, которым не исполнилось 16 лет.

Часто аварии происходили из-за столкновений транспорта — 45 случаев. Ровно столько же раз происходили наезды на пешеходов, причем более 20 процентов таких ДТП произошло у пешеходных переходов.

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— Зарегистрировано одно дорожное происшествие с участием мототранспорта и пять — с участием велосипедистов, — добавили в пресс-службе ГИБДД.

На позапрошлой неделе — с 4 по 10 апреля — более 150 человек пострадали в Москве в ДТП.