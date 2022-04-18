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Более 10 детей госпитализированы из-за отравления в подмосковном детском саду

Елена Самойлова

Происшествия
Более 10 детей госпитализированы из-за отравления в подмосковном детском саду
Фото: Вечерняя Москва

В подмосковном Подольске 13 воспитанников детского сада госпитализировали с признаками интоксикации. Прокуратура проводит проверку. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, 13 детей в возрасте от трех до семи лет госпитализированы в больницу с признаками интоксикации.

Григорьева отметила, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания.

13 апреля Истринская прокуратура организовала проверку в связи с размещенными в социальных сетях кадрами драки двух школьниц в коридоре учебного заведения. Одна из девочек вымогала у второй деньги, ударяя ее ногами и руками.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей».

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