Муниципальные депутаты провели экскурсии по архитектурным памятникам на северо-западе столицы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Муниципальные депутаты Тамара Шорина, Денис Будкин и Павел Черкасов провели экскурсии по архитектурным памятникам Северо-Западного административного округа Москвы в рамках акции «Поддержи российскую культуру». Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Муниципальный депутат округа Хорошево-Мневники Тамара Шорина провела экскурсию по территории храма Троицы Живоначальной. В свою очередь муниципальный депутат, заместитель главы муниципального округа Южное Тушино Денис Будкин рассказал горожанам историю усадьбы «Братцево», а глава муниципального округа Покровское-Стрешнево Павел Черкасов посетил с жителями города территорию усадьбы «Покровское-Стрешнево».

Данная акция приурочена ко Дням исторического и культурного наследия, которые проходят в столице с 18 апреля по 31 мая, сообщает агентство.

В среду, 13 апреля, заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что музеи, парки, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили познавательную программу для горожан в честь Дней исторического и культурного наследия.

Свою программу в честь праздников подготовили 50 культурных площадок.