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Загрутдинов: Начался монтаж железобетонных балок путепровода через МКАД в ЮВАО

Александр Афонин

Город
Загрутдинов: Начался монтаж железобетонных балок путепровода через МКАД в ЮВАО
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Специалисты приступили к монтажу железобетонных балок пролетного строения, проходящих через МКАД в районе пересечения с улицей Верхние Поля. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в понедельник, 18 апреля.

— Продолжаются работы по устройству опор других эстакад, переустройству тепловой сети, устройству дождевой канализации, перекладке сетей связи, — рассказал он.

Кроме того, на данный момент в этом же районе возводят надземный пешеходный переход. Специалисты департамента ведут работы по устройству забивных свай под башни № 1, 2 и 3.

По словам Загрутдинова, реконструкция развязок на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня позволит увеличить пропускную способность кольцевой автодороги в районе пересечения со стороны Москвы и Новоегорьевского шоссе, а также улицы Энергетиков со стороны Московской области. Будет улучшено транспортное обслуживание районов Капотня, Люблино, Печатники и городских округов Дзержинский и Котельники.

Согласно плану проекта, будут осуществлены реконструкция и строительство 15,8 километра дорог. В том числе шести эстакад, трех путепроводов и одного подземного пешеходного перехода.

Загрутдинов добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил закончить строительство хордовых магистралей в 2023 году.

13 апреля руководитель столичного депстроя сообщил, что в Москве реконструируют участок Киевского шоссе. Работы пройдут с 51-го по 53-й километр.

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