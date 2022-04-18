Воробьев заявил об оказании поддержки системообразующим предприятиям в Подмосковье

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В Подмосковье окажут поддержку системообразующим предприятиям. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

— Вы знаете, что принято системное решение о докапитализации, увеличении федерального фонда промышленности. Мы со своей стороны также предусмотрели деньги и выделили системообразующие предприятия. Для того чтобы они были устойчивы, чтобы не было сокращений, был хороший горизонт планирования по увеличению выпуска продукции, которая сегодня очень востребована и важна, — отметил глава региона.

По словам Воробьева, 25 апреля стартует очередной конкурс на предоставление субсидий для представителей малого и среднего предпринимательства в области. Проект позволит всем, кто делает первые шаги в бизнесе, почувствовать поддержку государства, передает «Подмосковье сегодня».

До этого губернатор Подмосковья рассказал о новой мере поддержки бизнеса в регионе. Подмосковным компаниям предложат землю в аренду за рубль на три года. По его словам, новая мера поддержки позволит привлечь новые предприятия, которые будут заниматься вопросами импортозамещения. В области уже найдены компании, которые будут заниматься импортозамещением в строительной и фармацевтической сферах.