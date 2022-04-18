Умер бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников

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Скончался бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников, ему было 77 лет. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

— Служба внешней разведки РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников. Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, — сказал Иванов.

Вячеслав Трубников родился 25 апреля 1944 года в Иркутске. В 1967 году окончил Московский государственный институт международных отношений и поступил на службу во внешнюю разведку. После долгосрочных командировок в Индию и Бангладеш он возглавил в 1990 году одно из подразделений центрального аппарата разведки. С января 1992 года был первым заместителем директора Службы внешней разведки, а в 1996 году возглавил ведомство, передает ТАСС.

Трубников был удостоен звания Героя России, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Белоруссии «Франциск Скорина», а также дважды был награжден орденами Красной Звезды.