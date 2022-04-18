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Музей Победы представит выставку «Обыкновенный нацизм»

Александр Афонин

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Музей Победы представит выставку «Обыкновенный нацизм»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

19 апреля в Музее Победы стартует выставка «Обыкновенный нацизм». Она посвящена истории возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения до наших дней. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

— В выставку вошли материалы из фондов Музея Победы, Донецкого республиканского краеведческого музея, Российского государственного архива социально-политической истории, а также специального проекта РИА Новости «Донбасс. Геноцид. 2014–2022», — говорится в сообщении.

Отмечается, что многие уникальные экспонаты будут демонстрироваться впервые.

На экспозиции будет представлено более 200 экспонатов. Они рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также о массовых преступлениях и терроре современных неонацистов в отношении жителей Украины в 2014–2022 годах.

В разделе «Нацизм сегодня» гости увидят свидетельства, доказывающие пронацистские настроения в современной Украине.

Центральной частью экспозиции станет инсталляция, посвященная детям Донбасса, которые погибли во время боевых действий.

13 апреля в пресс-службе Музея Победы сообщили, что в учреждении начнется цикл открытых уроков. Их главной темой станет авиация времен Великой Отечественной войны.

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