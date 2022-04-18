Следователи допросят мать брошенного в мусоропроводе ребенка

Фото: СК РФ

В ближайшее время следователи приступят к допросу матери ребенка, обнаруженного в мусоропроводе. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Представитель ведомства рассказала, что женщину выписали из медицинского учреждения. Теперь следователи могут приступить к ее допросу.

— В ближайшее время она будет доставлена в Бутырский межрайонный следственный отдел, — подчеркнула Иванова.

Напомним, 14 апреля в камере мусоропровода в одном из жилых домов Москвы нашли новорожденную девочку. По этому факту возбуждено уголовное дело. Представители прокуратуры подтвердили, что девочка жива и госпитализирована в детскую больницу.

Личность матери ребенка установили спустя несколько часов. Ей была необходима медицинская помощь, поэтому перед проведением следственных действий женщину сначала госпитализировали.