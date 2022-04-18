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Движение в центре Москвы будет ограничено из-за подготовки парада

Александр Афонин

Город
Движение в центре Москвы будет ограничено из-за подготовки парада
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Моховая улица Карта всех событий

25 апреля с 21:00 будут перекрыты участки некоторых центральных улиц столицы в связи с проведением тренировки в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение в центре Москвы будет ограничено из-за подготовки парада Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Всего перекроют семь участков: Тверская улица — от Моховой улицы до Тверского бульвара; Тверская улица — от Большой Бронной улицы до Большой Садовой улицы; 1-я Тверская-Ямская улица — от Большой Садовой улицы до улицы Гашека; съезд на Тверскую улицу (со стороны станции метро «Маяковская») — от 1-й Тверской-Ямской улицы, дом 2, строение 2, до 1-й Тверской-Ямской улицы, дом 2, строение 1; Моховая улица — от улицы Воздвиженки до Тверской улицы; улица Охотный Ряд — от Тверской улицы до улицы Большой Дмитровки; Большая Никитская улица — от Моховой улицы до Романова переулка.

Перекрытие будет вводиться поэтапно. Ограничения продлятся до окончания мероприятия, передает дептранс.

13 апреля сообщалось, что в центре Москвы перекроют движение из-за проведения пасхального богослужения. Ограничения произойдут 24 апреля с 00:01 до 00:20.

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