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Театральный режиссер Леонид Хейфец скончался в возрасте 87 лет

Евгений Белоусов

Общество
Театральный режиссер Леонид Хейфец скончался в возрасте 87 лет
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Театральный режиссер и педагог, народный артист России Леонид Хейфец скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский в понедельник, 18 апреля.

— На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем, бодром настроении. Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость: Леонида Ефимовича не стало, — цитирует Заславского ТАСС.

Леонид Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. В 1963 году он окончил режиссерский факультет ГИТИСа и стал режиссером Рижского ТЮЗа. После этого Хейфец работал в Центральном театре Советской армии. Но после того как в театральном центре закрыли спектакль «Два товарища» по мотивам повести Владимира Войновича, режиссер ушел. В 1971–1980 годах он преподавал в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. С 1988 года Хейфец работал режиссером Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

За годы преподавательской деятельности Хейфец обучил множество ставших популярными артистов. У него учились Александр Петров, Павел Деревянко, Елена Бирюкова, Артур Смольянинов и другие. Кроме того, он поставил более 30 спектаклей. Последней его постановкой был «Пигмалион» Бернарда Шоу в Театре имени Маяковского.

Леонид Хейфец был заслуженным деятелем искусств РСФСР, народным артистом России и заслуженным деятелем искусств Республики Южная Осетия. Кроме того, в 2019 году он стал лауреатом российской национальной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

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