В Москве возросло количество летальных случаев из-за отравления наркотическими веществами

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Число случаев смерти граждан от отравления наркотическими средствами и психотропными веществами увеличилось в 2021 году на 5,8 процента по сравнению в 2020 годом. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

По данным, озвученным на заседании Антинаркотической комиссии в Москве, основная доля в числе указанных летальных исходов приходилась на смерти от потребления опия. Так, в 2020 году число таких случаев составило 52,9 процента, а в 2021 году — 90,8 процента. Выросло и число смертей от галлюциногенов. А вот летальных исходов из-за употребления синтетических наркотиков и кокаина стало меньше.

— Показатель уровня смертности, связанной с острым отравлением наркотиками и психотропными веществами, в городе Москве, исходя из среднегодовой численности населения города и в расчете на 100 тысяч человек, в 2021 году составил 9,1, — сообщили в департаменте, уточнив, что по утвержденной Государственным антинаркотическим комитетом методике этот показатель состояния наркоситуации оценивается как «сложный». В докладе также говорится, что от передозировки наркотиков и психотропных веществ в 2021 году умерло девять несовершеннолетних, в том числе три случая зафиксированы в Юго-Восточном округе.

Примечательно, что на высоком уровне остается степень доступности наркотиков на территории столицы. Так, согласно проведенному в 2021 году во всех административных округах Москвы социологическому исследованию в рамках мониторинга наркоситуации, из 13 005 опрошенных респондентов 32 процента полагают, что достать наркотики сравнительно легко, а 19 процентов — очень легко.

— Только 12 процентов горожан сказали, что наркотики достать трудно, а 5 процентов — очень трудно, — говорится в докладе Антинаркотической комиссии.

Полный текст отчета.