Москва выставила на продажу 27 нежилых помещений в ТиНАО

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Москва выставила на торги 16 нежилых помещений в Новомосковском административном округе 11 объектов — в Троицком. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил глава департамента по конкурентной политике города Иван Щербаков.

— Это отличная возможность для открытия или расширения бизнеса. Инвестиции сравнительно быстро окупаются — торговые объекты шаговой доступности популярны среди жителей. <...> Выставленные на аукцион лоты имеют свободное назначение, что позволяет приспособить их под любые коммерческие предприятия, — уточнил он.

Примечательно, что владелец может сдавать в аренду часть помещения или весь объект. Наибольшим спросом, по словам Щербакова, пользуются постройки площадью от 50 до 120 квадратных метров.

Подать заявку на участие в торгах можно подать до 13 мая. Сам аукцион пройдет 19 мая в 10:00 в электронной форме, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 апреля стало известно, что 32 нежилых помещения свободного назначения выставили на продажу в различных округах столицы. На востоке и юго-востоке представлено по пять лотов. По четыре — в центре и на юго-западе. На юге, северо-востоке и западе предлагается по два объекта, еще один — на северо-западе.