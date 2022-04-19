Москва прошла пик весеннего половодья

Фото: Телеграм-канал Городского хозяйства Москвы

Пик половодья в Москве пройден, столичные водохранилища в среднем наполнены на 80 процентов. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков.

— Начавшееся 8 апреля половодье достигло своего пика к 10–11 апреля, несмотря на аномально снежную зиму, гидротехнические сооружения готовы принять все талые воды. В настоящее время водохранилища Москворецкой водной системы заполнены на 77 процентов, Вазузской — на 82 процента, объем сброса держится на уровне 76 кубических метров в секунду, — пояснил заммэра.

Бирюков напомнил, что столичные службы заранее подготовили водохранилища и утвердили регламент действий в период половодья и паводка.

До конца половодья, согласно прогнозам специалистов, ожидается приток воды от 120 до 140 миллионов кубометров. По словам заммэра, специалисты круглосуточно следят за объектами, которые расположены на водосборной территории.

10 апреля глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о начале половодья в Подмосковье. По словам синоптика, на отдельных участках рек в области может достигаться опасная отметка: высокое половодье.