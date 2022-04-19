Форум для предпринимателей пройдет в Москве 21 апреля

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Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» (МБМ) 21 апреля проведет форум для предпринимателей «Начни бизнес сейчас». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

На мероприятии будут присутствовать более двадцати экспертов-практиков. Они расскажут слушателям, как открыть свое дело в настоящих условиях и какие меры поддержки предоставляет столица.

— Согласно опросу клиентов МБМ, проведенному в феврале — марте 2022 года, более чем 80 процентам респондентов интересны мероприятия антикризисной тематики. Именно поэтому в программе форума особое внимание уделят старту и развитию своего дела в условиях экономической нестабильности, — добавил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Так, например, в 13:00 на площадке «Цифровое деловое пространство» начнется сессия «Бизнес в новых реалиях», где начинающим предпринимателям расскажут, как начать бизнес с минимальными рисками. После этого слушателям на выбор предоставят еще четыре занятия: «От идеи до успешного продвижения», «Успешный старт на маркетплейсах», «Я самозанятый» и «Начни новый бизнес с франшизой».

Кроме того, на форуме будет работать менторская гостиная, где предпринимателям помогут составить личный бизнес-план, ответят на правовые вопросы и дадут другие рекомендации.

В конце мероприятия слушатели смогут посетить активный нетворкинг, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что столичным бизнесменам предоставят альтернативу офису — коворкинги ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), в которых можно работать бесплатно.