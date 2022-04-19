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Россия и Вьетнам проведут совместные военные учения

Полина Долганова

В мире
Россия и Вьетнам проведут совместные военные учения
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия планирует провести совместные военные учения с Вьетнамом. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

В рамках учений стороны будут разрабатывать новые решения при выполнении боевых задач и отрабатывать управление войсками в сложной обстановке.

В пресс-службе ВВО уточнили, что в штабе военного округа уже провели конференцию по планированию мероприятия.

Предполагается, что учения могут получить название «Континентальный союз — 2022», передает «ФАН».

15 апреля стало известно, что военные корабли первой морской группы Североатлантического альянса SNMG1 вошли в Балтийское море для участия в совместных учениях со странами-союзниками. Уточняется, что другие корабли также вошли в воды Балтики 15 апреля: они пришли в круизный терминал Таллиннского порта. В рамках учений судна продемонстрируют наличие союзников в регионе Балтийского моря. Учения будут проходить совместно с эстонским военно-морским флотом. Как рассказал командор ВМС Эстонии Юри Саська, начало учений с эстонскими морскими пехотинцами запланировано на текущей неделе.

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