Более 370 миллионов пассажиров перевезли на МЦД со дня открытия

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Поезда Московских центральных диаметров (МЦД) перевезли более 370 миллионов пассажиров со дня их запуска. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— В январе этого года диаметры перевезли 12,1 миллиона пассажиров, в феврале — 12,4 миллиона, а по итогам марта поток составил 15 миллионов пассажиров. Всего с момента запуска МЦД перевезли более 370 миллионов пассажиров. Это еще раз доказывает, что диаметры были необходимы Московской агломерации. Поэтому совместно с коллегами из РЖД мы продолжаем активно готовиться к запуску МЦД-3 и МЦД-4, — заявил он.

По словам Ликсутова, в среднем в будние дни первый и второй диаметры перевозят более полумиллиона пассажиров, передает агентство городских новостей «Москва».

15 апреля сообщалось, что специалисты начали работы по реконструкции станции Беговая первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1). На данный момент на платформе ведутся подготовительные работы. Рабочие встроят в пассажирский вестибюль МЦД выход со станции метро, что сделает переход между платформами удобнее.