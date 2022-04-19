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В МИД РФ ответили на угрозу США включить Россию в список спонсоров терроризма

Полина Долганова

В мире
В МИД РФ ответили на угрозу США включить Россию в список спонсоров терроризма
Фото: МИД РФ

Заявления представителей американского правительства о том, что Россия может быть признана страной-спонсором терроризма в Москве охарактеризовали как «пропагандистский ход». Об этом во вторник, 19 апреля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

— Это нужно сегодня, сейчас, это ежесекундная идея, которая появилась, которая не подкреплена ни правом, ни фактами. Это нужно сегодня для информационно-пропагандисткой деятельности Вашингтона, — цитирует представителя МИД ФАН.

До этого представитель государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что США рассматривают возможность включения России в список спонсоров терроризма.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада объявили в отношении России тотальную гибридную войну, как только Москва стала опираться на национальные интересы. По его словам, в эпоху международных договоренностей в рамках ОБСЕ в 1990–1991 годах основой были общечеловеческие ценности. Он подытожил, что все изменилось, как только Россия высказала свои оценки и стала ориентироваться на интересы нации.

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