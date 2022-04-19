СК ходатайствует об аресте матери брошенного в мусоропроводе ребенка

Фото: СК РФ

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемой в покушении на убийство новорожденной дочки на северо-востоке столицы. Об этом во вторник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

— В ходе допроса 42-летняя женщина признала свою вину, — подчеркнула представитель ведомства.

Также обвиняемая пояснила, что родила девочку дома в ванной, завернула ее в полотенце, положила в пакет и выбросила ребенка в мусоропровод с девятого этажа. Во время проверочных мероприятий на месте преступления она подробно показала, как именно избавилась от малышки.

1/2 Фото: СК РФ 2/2 Фото: СК РФ

Иванова добавила, что женщина задержана и ей уже предъявлено обвинение.

Напомним, 14 апреля в камере мусоропровода в одном из жилых домов Москвы нашли новорожденную девочку. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Представители прокуратуры подтвердили, что девочка жива и госпитализирована в детскую больницу.

Личность матери ребенка установили спустя несколько часов. Ей была необходима медицинская помощь, поэтому женщину госпитализировали.