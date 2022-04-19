«Я с народом»: Сергей Зверев опроверг слухи об отъезде из России

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стилист Сергей Зверев опроверг слухи о своем отъезде из России. Журналисты встретили ведущего программы «Звезда в шоке» на Неделе моды «Эстет Fashion Week», где он поделился подробностями своей жизни.

— Сейчас я очень редко где-то появляюсь. Недавно был на премии, здесь и еще на какой-то программе. Я, может быть, вообще бы не выходил. Но пошли бы слухи, что я уехал. Но я с народом, поддерживаю наших дизайнеров, никуда не уехал, — сказал он.

Зверев добавил, что всерьез увлекся благотворительностью. Особенно его беспокоит судьба животных. В своих соцсетях он пытается привлечь внимание подписчиков к проблемам. Стилист рассказал историю появления нового друга. Недавно он подобрал котенка в подъезде. У него были сломаны задние лапы. Какое-то время он жил у консьержа, но тот умер. В итоге Зверев забрал его себе, передает Пятый канал.

13 апреля Сергей Зверев отметил роль камуфляжа в новых коллекциях одежды. По мнению стилиста, сейчас нужно выпускать сдержанные наряды, где присутствуют кожа и элементы военного снаряжения.