Андрей Бочкарев: Монтаж освещения завершен в залах центров самбо и бокса в «Лужниках»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

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Специалисты завершили монтаж освещения в залах Международного центра самбо и центра бокса в «Лужниках», основные строительно-монтажные работы также приближаются к завершению, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 19 апреля.

— Строители выполнили монтаж архитектурно-художественного освещения, за ходом процесса пусконаладочных работ могут наблюдать все жители Москвы. В вечернее время фасад спорткомплекса со стороны Третьего транспортного кольца преображается в яркое разноцветное панно, разбавляя городской пейзаж, — рассказал заммэра.

Бочкарев добавил, что в центре единоборств рабочие также смонтировали спортивное освещение в зрительных залах, установили медиаэкран в вестибюле блока самбо и приступили к благоустройству территории.

Международный центры самбо и бокса, расположенные на территории олимпийского комплекса «Лужники», будут открыты в середине 2022 года. Центры объединены общим фасадом, однако функционировать будут отдельно друг от друга. Особенностью здания станут зеркальный потолок и витражное остекление. Благодаря эффекту отражения граждане за пределами комплекса смогут наблюдать за тренировками.