Народный календарь. Почему запрещено выглядывать из окна 20 апреля
В народном месяцеслове 20 апреля — Акулина, Акулинин день. Православная церковь сегодня почитает память мученика Руфина, диакона, мученицы Акилины Младшей и с ними 200 воинов.
Чтобы не накликать беду, 20 апреля запрещалось выглядывать из окна. При этом на улицу все охотно выходили, чтобы понаблюдать за природными явлениями и попытаться предугадать погоду на ближайшие несколько дней и месяцев.
В народе говорили, что именно в это время, почувствовав тепло, просыпаются русалки и выходят на поверхность водоемов. В старину сельские жители выкладывали в Акулинин день на берегу красивые холсты и платья, чтобы задобрить русалок. Встречи с ними опасались и, если приходилось идти к воде в это время, брали с собой пучок полыни, чеснок — считалось, что они защищают человека от потусторонних сил.
По одной из легенд, иногда русалки превращаются в кувшинки. Боясь влюбленного в них солнца, они только по ночам выходят на берег и водят свои хороводы, а днем становятся кувшинками дивной красоты. Поэтому считалось, что сорвав кувшинку, человек совершает большой грех, обрывая хрупкую жизнь водяной девы.
Приметы погоды:
Дождь на Акулину — хороша будет калина.
Мороз и солнце — к урожаю хлебов и гречихи.
На Акулину береза зеленеет и появляются первые грибы — сморчки.
Появление высоких кучевых облаков предвещает солнечную погоду на следующий день.
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