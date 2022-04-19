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Народный календарь. Почему запрещено выглядывать из окна 20 апреля

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Почему запрещено выглядывать из окна 20 апреля
Фото: pixabay.com

В народном месяцеслове 20 апреля — Акулина, Акулинин день. Православная церковь сегодня почитает память мученика Руфина, диакона, мученицы Акилины Младшей и с ними 200 воинов.

Чтобы не накликать беду, 20 апреля запрещалось выглядывать из окна. При этом на улицу все охотно выходили, чтобы понаблюдать за природными явлениями и попытаться предугадать погоду на ближайшие несколько дней и месяцев.

В народе говорили, что именно в это время, почувствовав тепло, просыпаются русалки и выходят на поверхность водоемов. В старину сельские жители выкладывали в Акулинин день на берегу красивые холсты и платья, чтобы задобрить русалок. Встречи с ними опасались и, если приходилось идти к воде в это время, брали с собой пучок полыни, чеснок — считалось, что они защищают человека от потусторонних сил.

По одной из легенд, иногда русалки превращаются в кувшинки. Боясь влюбленного в них солнца, они только по ночам выходят на берег и водят свои хороводы, а днем становятся кувшинками дивной красоты. Поэтому считалось, что сорвав кувшинку, человек совершает большой грех, обрывая хрупкую жизнь водяной девы.

Приметы погоды:

Дождь на Акулину — хороша будет калина.

Мороз и солнце — к урожаю хлебов и гречихи.

На Акулину береза зеленеет и появляются первые грибы — сморчки.

Появление высоких кучевых облаков предвещает солнечную погоду на следующий день.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему запрещено выглядывать из окна 20 апреля

Именины отмечают: Георгий, Даниил, Петр.

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