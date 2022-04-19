Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эндокринолог объяснила, как снизить тягу к сладкому

Анна Михалюк

Общество
Эндокринолог объяснила, как снизить тягу к сладкому
Фото: Pexels

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как снизить тягу к сладкому и быстрым углеводам.

Головной мозг и ЦНС имеют основной источник энергии — глюкозу. Однако она содержится не только в шоколаде и белом хлебе, но и в макаронах из твердых сортов пшеницы, в кашах и хлебе серого цвета, а также в овощах и фруктах. От этих продуктов подъем сахара не происходит так стремительно, и эндотелий не повреждается.

— Зависимость формируется потому, что ЦНС привыкает к резким и скачкообразным подъемам сахара и быстрому выбросу эндорфинов. По сути, это сахарная наркомания, это зависимость. И от любой зависимости мы избавляемся постепенно. Если нет диабета, то нужно понемногу уменьшать количество быстрых углеводов. Сладкое только на завтрак и обед, через месяц — только на завтрак, затем уменьшаем порции и перестаем есть вообще, — рассказала эндокринолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

При диабете, по словам врача, нужно ввести препараты для снижения чувства голода. И второй вариант: получать сладкий вкус из продуктов с сахарозаменителями. Самые безопасные из них — стевия и эритритол.

— Пока имеются незакрытые дефициты витамина D, C, хрома, цинка, железа, у вас будет голод. Нужно сдать анализ на витамины, восполнить дефициты, и чувство голода нормализуется, — объяснила доктор.

Эндокринолог и нутрициолог Людмила Мудрагель объяснила, как грамотно включать в рацион жиры без вреда организму.

Читайте также:
сахар сахарный диабет эндокринолог
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте