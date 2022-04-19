Задержан подозреваемый в серии автомобильных краж

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Россия, Москва, Малый Лёвшинский переулок Карта всех событий

Полицейские задержали подозреваемого в серии краж из салонов дорогих автомобилей по всей столице. Об этом во вторник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, злоумышленник действовал по одинаковой схеме: разбивал стекла и похищал оставленные в салонах вещи. Точно таким же образом он повредил иномарку, которая была припаркована в Малом Левшинском переулке и похитил из салона «Инфинити» рюкзак. Внутри него которого находился планшет, мобильный телефон и наушники, затем вор скрылся.

Видео: ГУ МВД России по Москве

Правоохранители задержали его на Абельмановской улице. Выяснилось, что 41-летний подозреваемый ранее уже имел судимости. Более того, полицейские установили его причастность к пяти аналогичным преступлениям.

Общий материальный ущерб от его действий превысил 500 тысяч рублей. Часть похищенного имущества злоумышленник сбыл, а вырученные деньги потратил. Остальное было изъято в квартире мужчины.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.

15 апреля стало известно о злоумышленниках, которые хотели заработать на продаже запчастей, но стали фигурантами уголовного дела. Они пришли на автостоянку, проникли в незапертую бытовку и похитили ключ от одной из припаркованных машин. При помощи брелока они обнаружили нужное авто и скрылись на нем, однако вскоре оказались задержаны.