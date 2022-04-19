Граждане передали полицейским подозреваемого в разбойном нападении на юге столицы

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Россия, Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Северное Карта всех событий

На юге Москвы граждане не дали скрыться подозреваемому в разбойном нападении и передали его сотрудникам полиции. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По данным следствия, с заявлением о разбойном нападении обратились мужчина и женщина. Они рассказали о том, что разместили в интернете объявление о продаже ювелирных украшений. Через некоторое время с ними связался покупатель и договорился о встрече. Мужчина сел в машину продавца и взял украшения в руки для примерки. Затем он вытащил газовый баллончик и распылил его в лицо потерпевшего и его спутницы, а после скрылся.

— Продавец и гражданин, проходивший мимо, сумели остановить злоумышленника, позвонили в полицию и передали его прибывшим сотрудникам. Пострадавшие обратились в одно из столичных медицинских учреждений и после оказания помощи отпущены, — рассказал представитель ведомства.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Разбой», а подозреваемого заключили под стражу.

14 апреля полицейские в Москве задержали 27-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении. Злоумышленник связал потерпевшей руки пластиковым хомутом и стал угрожать ножом, требуя отдать все деньги, имеющиеся в доме. Из сумки девушки налетчик забрал 110 тысяч рублей и телефон, затем скрылся.