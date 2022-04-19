Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Граждане передали полицейским подозреваемого в разбойном нападении на юге столицы

Лейла Алиева

Происшествия
Граждане передали полицейским подозреваемого в разбойном нападении на юге столицы
Фото: МВД
Россия, Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Северное Карта всех событий

На юге Москвы граждане не дали скрыться подозреваемому в разбойном нападении и передали его сотрудникам полиции. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По данным следствия, с заявлением о разбойном нападении обратились мужчина и женщина. Они рассказали о том, что разместили в интернете объявление о продаже ювелирных украшений. Через некоторое время с ними связался покупатель и договорился о встрече. Мужчина сел в машину продавца и взял украшения в руки для примерки. Затем он вытащил газовый баллончик и распылил его в лицо потерпевшего и его спутницы, а после скрылся.

— Продавец и гражданин, проходивший мимо, сумели остановить злоумышленника, позвонили в полицию и передали его прибывшим сотрудникам. Пострадавшие обратились в одно из столичных медицинских учреждений и после оказания помощи отпущены, — рассказал представитель ведомства.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Разбой», а подозреваемого заключили под стражу.

14 апреля полицейские в Москве задержали 27-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении. Злоумышленник связал потерпевшей руки пластиковым хомутом и стал угрожать ножом, требуя отдать все деньги, имеющиеся в доме. Из сумки девушки налетчик забрал 110 тысяч рублей и телефон, затем скрылся.

Читайте также:
ювелирное украшение Москва Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте