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Диетолог Соломатина перечислила продукты, снижающие стресс

Игорь Синельников

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Общество
Диетолог Соломатина перечислила продукты, снижающие стресс
Фото: Depositphotos

Несмотря на то что еда не является лекарством, иногда ее можно расценивать как способ борьбы со стрессом. Антистрессовыми свойствами обладают семечки, орехи, квашеная капуста, отвар шиповника, бананы и ряд других продуктов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Врач отметила, что некоторые продукты могут компенсировать нехватку веществ, возникающую при стрессе.

— Антистрессовые компоненты, которые помогут снизить стресс, есть в некоторых продуктах питания. Так, при стрессе обычно расходуется магний. Он есть в семечках, орехах, цельнозерновых крупах, хлебе, бананах, зеленых овощах. При стрессе расходуется витамин C. Он есть в квашеной капусте, болгарском перце, черной смородине, пусть даже замороженной. Чемпион — шиповник. Отвар шиповника при стрессе очень помогает, — рассказала диетолог.

Соломатина подчеркнула, что во время стресса расходуются витамины группы B. Их дефицит поможет компенсировать мясо, печень, цельнозерновые крупы или отрубной хлеб.

Успокоиться при стрессе также помогает аминокислота триптофан, отметила диетолог.

— Это молочные продукты: почему как раз молоко с медом на ночь хорошо выступает в роли снотворного. Индейка, бурый рис, финики — хорошие источники триптофана. В бананах есть и триптофан, и серотонин, и магний, — заметила эксперт.

По словам Соломатиной, хороший источник витамина D — полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся в жирной рыбе (например, скумбрии, селедке или сардине) и надежно защищают нервную систему.

В некоторых случаях для борьбы со стрессом будет достаточно обычной воды, уверена диетолог.

— Иногда элементарно не хватает воды, могут возникнуть беспокойство и дискомфорт. Достаточно пить воду каждые 30 минут по паре глотков, не допуская обезвоживания, — заключила Соломатина.

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