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Наталья Сергунина пригласила московских фешен-предпринимателей на бесплатный пятинедельный интенсив

Лейла Алиева

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Наталья Сергунина пригласила московских фешен-предпринимателей на бесплатный пятинедельный интенсив
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Городской проект «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запускает бесплатную образовательную программу «Достижение целей для предпринимателей фешен-индустрии». Об этом в среду, 20 апреля, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, интенсив будет проходить пять дней, а чтобы принять в нем участие, нужно будет зарегистрироваться.

— На обучение приглашаются те, кто открыл свое дело в индустрии моды, и те, кто только планирует это сделать. Участники узнают о нынешнем состоянии рынка, специфике розничных и оптовых продаж, научатся продвигать свой товар в соцсетях и работать с маркетплейсами. Желающие могут посетить весь интенсив или выбрать несколько занятий на конкретные темы, — рассказала Сергунина.

В свою очередь руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что в рамках интенсива пройдут три встречи и восемь вебинаров. Во время них участники смогут получить рекомендации от экспертов рынка фешен-индустрии.

Занятия пройдут с 21 апреля по 26 мая. На них эксперты расскажут о происходящем на фешен-рынке страны, а также о фешен-маркетинге. Участники смогут узнать, как развивать оптовые и розничные продажи, что такое гибкое планирование и управление ассортиментом, какие товары считаются ликвидными или наоборот, а также по какому принципу выбирать артикулы. На финальной встрече участники проработают в группах свои бизнес-задачи.

13 апреля в столице начался прием заявок на конкурс «Московские мастера» в номинациях для представителей сферы гостеприимства. Конкурс, как уточняется, пройдет в два этапа. На первом конкурсантам номинаций «Экскурсовод» и «Гид-переводчик» необходимо будет заполнить заявку на сайте, пройти тест на знание основ профессии и архитектуры Москвы.

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