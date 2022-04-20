Владимир Ефимов сообщил о росте числа индивидуальных предпринимателей в Москве на 15 процентов

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В Москве продолжает расти количество новых индивидуальных предпринимателей. В качестве ИП регистрируются как владельцы юридических лиц, решившие изменить форму бизнеса, так и бывшие наемные сотрудники, которые предпочли самостоятельный бизнес работе в организациях, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За январь–март 2022 года в Москве, по данным Единого госреестра ИП, было зарегистрировано 21,4 тысячи новых ИП, что на 15 процентов больше, чем за первый квартал 2021 года, и почти на 30 процентов больше, чем за тот же период 2020 года. Общее количество индивидуальных предпринимателей на 1 апреля 2022 года выросло до 376,8 тысячи — это на 14,4 процента больше, чем годом ранее, и на 4,6 процента выше показателя апреля 2020 года, — сказал Владимир Ефимов.

Помимо того, что растет число вновь регистрируемых индивидуальных предпринимателей, снижается количество закрывшихся. За первый квартал 2022 года в Москве прекратили деятельность 11,2 тысячи ИП. Из них 92 процента самостоятельно приняли это решение. Между тем в аналогичный период 2021 года деятельность прекратили втрое больше ИП — почти 34 тысячи.

— Среднесписочная численность работников у столичных индивидуальных предпринимателей, по данным реестра субъектов МСП, на 10 апреля этого года превысила 125,7 тысячи человек. Это на 3,7 процента больше, чем на ту же дату год назад. Таким образом, с учетом самих индивидуальных предпринимателей в этой сфере работает около полумиллиона человек — пятая часть от общего числа занятых в малом и среднем бизнесе Москвы, — добавил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений Кирилл Пуртов.

Доля индивидуальных предпринимателей в столице составляет 45,5 процента от МСП, тогда как годом ранее она была менее 42 процентов. ИП широко представлены в таких важнейших для города сферах, как торговля, общественное питание, строительство и ремонт, бытовые услуги для населения, операции с недвижимостью и прочих, поэтому в нынешних непростых экономических условиях важно поддержать их, дать возможность сохранить бизнес и развиваться дальше.

— Для ИП предусмотрен комплекс антикризисных мер, принятых федеральными властями и правительством Москвы, в том числе кредиты по льготной ставке, субсидии за использование отечественной системы быстрых платежей, гранты предприятиям общественного питания, финансовая поддержка молодых предпринимателей на развитие бизнеса, отсрочки по арендной плате и налогам, снижение административных штрафов и другое, — отметил Кирилл Пуртов.

— Столичные предприниматели могут воспользоваться широкой линейкой программ льготного кредитования и грантовой поддержки. Среди них программа льготного кредитования для московских предпринимателей по конечной ставке 13,5 процента. Совместно с корпорацией МСП запущена программа льготного кредитования инвестиционных проектов. Ставка для конечного заемщика составит 5,5 процента для среднего бизнеса, для малого и микробизнеса — 7 процентов. Для поддержки отечественных сетей быстрого питания в столице выделены гранты до пяти миллионов рублей для одной точки быстрого питания, — прокомментировал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.