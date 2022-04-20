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Свыше 90 участников «Моспром studweek» получили приглашение на работу и стажировку

Араз Салехов

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Свыше 90 участников «Моспром studweek» получили приглашение на работу и стажировку
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

По итогам студенческой недели «Моспром studweek» 95 человек получили предложения о трудоустройстве и прохождении практики на ведущих предприятиях города. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Безусловно, такие мероприятия пользуются популярностью у студентов. Так, в этом году студнеделя объединила порядка 1,6 тысячи человек. На дальнейшее собеседование и стажировку пригласили 95 человек. Из них 35 — по итогам хакатона, еще 60 — после быстрых собеседований во время дня карьеры, — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Данное мероприятие проходило в период с 9 по 15 апреля. Студенческая неделя завершилась днем карьеры. В этот раз он проводился для всех жителей города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что шесть столичных предприятий пригласили победителей промышленного хакатона по решению прикладных технических задач в рамках студенческой недели «Моспром studweek» на работу и стажировку.

Хакатон проходил в период с 9 по 10 апреля. Его участниками стали 15 студентов из девяти вузов Москвы.

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