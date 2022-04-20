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Обладатели соцкарты москвича смогут записывать абонемент на 30 или 90 дней с момента его покупки

Араз Салехов

Город
Обладатели соцкарты москвича смогут записывать абонемент на 30 или 90 дней с момента его покупки
Фото: АГН Москва / Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

С 1 мая школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры смогут записывать на социальную карту москвича абонемент сроком на 30 или 90 дней с момента его покупки. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 1 мая пассажиры, проходящие обучение, смогут приобретать проездные билеты в любой день месяца и пользоваться ими в течение 30 или 90 дней с момента покупки. Очереди в кассах 1-го числа месяца сократятся на четверть, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Записать абонемент на карту москвича можно будет в любой день, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что более 1,4 миллиона пассажиров зарегистрировались в мобильном приложении «Метро Москвы», скачали цифровой сервис более 7 миллионов горожан.

Уточняется, что с помощью приложения пользователи могут пополнить «Тройку», подключиться к Face Pay и купить билет на междугородний автобус.

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