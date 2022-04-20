В Москве объявлены победители Всероссийского телевизионного студенческого конкурса

Фото: Фонд «Академия Российского телевидения»

В Москве, 19 апреля объявлены победители седьмого и восьмого Всероссийского телевизионного студенческого конкурса. Торжественная церемония прошла в кинозале Всероссийского Государственного Института Кинематографии имени Сергея Аполлинариевича Герасимова, организатором которой является фонд «Академии Российского телевидения».

Торжественную церемонию провели, корреспондент Первого канала Кристина Левиева и телеведущий, автор и режиссер документальных фильмов Валдис Пельш. В праздничной обстановке были вручены награды победителям. За два года на участие в конкурсе подали более 450 работ в девяти номинациях. Победители Всероссийского телевизионного студенческого конкурса получили фирменные статуэтки.

Конкурс проводится с 2015 года и вносит свой вклад в общий уровень подготовки кадров для отечественного телевидения, содействует в получении знаний студентами российских ВУЗов в рамках образовательной программы конкурса.