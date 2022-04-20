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Возгорание произошло в телецентре «Останкино»

Елена Самойлова

Происшествия
Возгорание произошло в телецентре «Останкино»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Академика Королёва Карта всех событий

На территории телецентра «Останкино» произошло возгорание. Об этом в среду, 20 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», из здания эвакуировали 120 человек.

— По предварительным данным, площадь пожара составила 15 квадратных метров, — отметил собеседник «ВМ».

Позже стало известно, что его ликвидировали.

Еще один пожар произошел 15 апреля в деревне Пирогово в Подмосковье. Огонь перекинулся на крышу соседнего строения. Из горящих зданий самостоятельно эвакуировались 15 человек. В итоге ангар выгорел полностью на площади 600 квадратных метров.

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