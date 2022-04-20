«Считалось, что я развращаю всю группу»: Косторная высказалась о работе с Тутберидзе

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Российская фигуристка, чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заявила, что никогда не была первым номером в группе Этери Тутберидзе.

— От меня убирали всегда маленьких детей, просто отодвигали их. Не знаю, почему, но считалось, что я расхолаживаю группу, развращаю всю группу, и мне говорилось об этом неоднократно, якобы какими-то своими действиями. Возможно, — рассказала спортсменка.

По ее словам, тренер сначала ставила вперед одних девочек, а потом других. Фигуристка отметила, что она никогда не ограничивала себя жесткими рамками: могла лечь спать как в 23:00, так и в 01:00. Однако другим молодым спортсменкам не хватило характера действовать «своей головой», передает слова Косторной портал Teleprogramma.pro

До этого ученица фигуриста Евгения Плющенко Вероника Жилина, которая ранее занималась в группе Тутберидзе, рассказала, почему приняла решение сменить тренера. 13-летняя спортсменка отметила, что это произошло по личным причинам, и отказалась говорить о подробностях.

Вероника тренируется с трех лет. Ее мама также является тренером по фигурному катанию. Под ее руководством девочка занималась до десяти лет.

В настоящее время под началом Плющенко тренируются также Софья Муравьева, Софья Титова, Анастасия Зинина.

В 2018 году от Тутберидзе ушли фигуристки Евгения Медведева, Полина Цурская, Анастасия Тараканова. Позже тренера сменили Александра Трусова, сестры Вероника и Алена Жилины.