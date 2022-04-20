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Движение на ряде улиц ограничат в Москве из-за подготовки к параду Победы

Александр Афонин

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Движение на ряде улиц ограничат в Москве из-за подготовки к параду Победы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Садовая-Спасская улица Карта всех событий

В Москве ограничат движение на ряде улиц в связи с проведением тренировки в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В период с 23:00 20 апреля до 02:00 21 апреля перекроют движение на следующих участках: внешняя сторона МКАД от Минского шоссе до Новорязанского шоссе, Новорязанское шоссе от дома 3, корпус 1, до МКАД, а также от Волгоградского проспекта от МКАД до ТТК.

С 23:00 21 апреля до 02:00 22 апреля ограничения введут на участках: 1-й Силикатный проезд от Звенигородского шоссе до 2-го Силикатного проезда, 3-й Силикатный проезд, улица Красная Пресня, улица Баррикадная, улица Садовая-Кудринская, улица Большая Садовая, Триумфальная площадь, улица 1-я Тверская-Ямская, Оружейный переулок, улица Садовая-Каретная, Звенигородское шоссе, Самотечная эстакада, улица Садовая-Черногрязская, улица Садовая-Спасская, улица Земляной Вал от улицы Садовой-Черногрязской до Большого Дровяного переулка, Таганская площадь, дублер Земляного Вала от Большого Дровяного переулка до Таганской площади, улица Марксистская, Волгоградский проспект от улицы Абельмановской до Проектируемого проезда № 3502.

С 21:00 25 апреля ограничат движение на участках улиц Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд и Большая Никитская, передает пресс-служба.

До этого стало известно, что с 20 апреля ограничат движение на некоторых участках Ленинградского шоссе. Вызвано это проведением дорожных работ.

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