Свыше десяти тысяч ипотечных сделок провели в Москве за март 2022 года

Фото: Пресс-служба Госдумы

Столичное управление Росреестра за март 2022 года зарегистрировало 12 341 договор ипотечного жилищного кредитования. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила пресс-служба Росреестра.

— Мартовские значения касательно ипотеки не стали исключением и продемонстрировали общую тенденцию роста на рынке недвижимости по отношению к февралю и к аналогичным значениям прошлого года, — рассказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Так, в марте по отношению к февралю рост составил 13,9 процента (10 838 договоров). На 8,2 процента увеличился показатель к марту прошлого года (11 404) и на 18,7 процента — к третьему месяцу 2020 года (10 397).

При этом за первые три месяца текущего года столичное управление Росреестра зарегистрировало 31 532 договора с привлечением кредитных средств, говорится в релизе.

Помимо этого, вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «ВМ» рассказал, что стабилизация курса рубля и сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 17 процентов позволят стабилизировать цены на жилье в Москве.

По его словам, уже в летний сезон число желающих купить квартиру в столице вновь возрастет.