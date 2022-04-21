Заммэра Москвы Сергунина рассказала о новом сервисе для поддержки импортозамещения

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Платформа i.moscow Московского инновационного кластера представила сервис «Свои технологии», он объединил решения по поддержке предприятий, участвующих в импортозамещении. Об этом в четверг, 21 апреля, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В новом разделе на платформе i.moscow собраны все существующие в городе инструменты для импортозамещения. Это не только меры финансовой поддержки, но и сервисы по поиску партнеров, специалистов, помещений, технологий и инвестиций, — сказала представитель мэрии.

Сергунина добавила, что на данный момент представлено 11 программ и их список будет пополняться. В разделе «Маркетплейс Москвы» собран каталог услуг и продуктов отечественных компаний.

Также на портале представлен сервис подбора помещений в аренду для локализации производства. На «Карте инновационных решений» собраны готовые к внедрению технологии и актуальные запросы на продукты и сервисы для города.

На портале представлен инструмент для поиска лучшего варианта заказов и подрядчиков по России — «Биржа контрактного производства». Раздел «Поиск партнеров» помогает найти необходимую поддержку: там можно оформить заявку на поиск технологии, специалистов, инвестиций и решить другие производственные задачи.

Кроме этого, сервис «Свои технологии» собрал все существующие меры финансовой поддержки технологического предпринимательства в Москве.

13 апреля стало известно, что в Москве разработали гид по мерам поддержки бизнеса в условиях санкций. Он содержит информацию о принятых федеральных и городских мерах поддержки на фоне санкционных ограничений.