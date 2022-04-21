Как защитить свою квартиру от мошенников: советы специалиста

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Чтобы минимизировать вероятность проникновения в квартиру, необходима многоступенчатая система защиты. Она включает в себя не только установку охранной системы, но и ряд других мер: в частности, нужно исключить вероятность попадания преступника через окно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов.

Он отметил, что важную роль в безопасности квартиры играет район и двор дома.

— Во-первых, нужно понимать, какая в районе криминогенная обстановка. Во-вторых, чтобы дойти до квартиры, мошеннику нужно войти во двор, попасть в подъезд и подняться на этаж. Тут играет роль, насколько вы знаете соседей по площадке, насколько вы дружны, какой подъезд, есть ли консьерж. Может ли во двор войти кто угодно или территория огорожена. Есть подъезд оборудован дверью с кодовым замком и стоит камера, то это является для грабителей препятствием, — объяснил специалист.

По словам Фефелова, грабители не хотят лишний раз попадать на камеру, поэтому могут надевать маски. Несмотря на отмену масочного режима, человек в маске по-прежнему не вызывает у людей подозрений, уверен собеседник «ВМ».

Дальше важно правильно укрепить входную дверь, отметил эксперт.

— Если у вас не один замок на двери, а два — это уже время. Для профессиональных взломщиков ни один замок не является препятствием, но специалистов такого уровня немного. Если жильцы знают, что представляют интерес для грабителей, то они, как правило, ставят себе соответствующие двери с несколькими замками высокого качества, — рассказал Фефелов.

Если в квартире стоит сигнализация, можно повесить на двери стикер с информацией о том, что жилье находится под охраной, заметил специалист. Такие же наклейки стоит повесить на окна первого и второго этажей, посоветовал эксперт.

Необходимо обезопасить и окна, подчеркнул Фефелов.

— Решетки на окнах на первом этаже достаточно серьезно снижают вероятность, что в квартиру кто-то захочет попасть таким образом. Вероятность того, что кто-то спилит замки, невелика, потому что это довольно трудоемкая работа. Если квартира находится выше, тут нужно привлекать специалиста, чтобы он оценил, какие на окнах козырьки, идут ли какие-нибудь коммуникации вроде газовых труб. Это вещи, которые для физически подготовленных людей не являются препятствием, чтобы зацепиться, подтянуться и залезть на второй этаж, — пояснил специалист.

Фефелов подчеркнул: не стоит сообщать о своем долгом отсутствии в соцсетях, особенно если в квартире есть ценные вещи. Злоумышленники могут увидеть такую публикацию и воспользоваться этим для проникновения, заключил специалист.