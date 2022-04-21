«Тенденция к улучшению»: Вильфанд рассказал о погоде в Москве в пасхальные выходные

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С пятницы, 22 апреля, погода в столичном регионе начнет улучшаться. Весна постепенно вступает в свои права, и эта «тенденция очевидна». Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, прекращения осадков стоит ожидать уже в ночь с четверга на пятницу. На следующий день придет потепление и будет облачно с прояснениями.

— После дождичка в четверг погода существенно улучшится. В пятницу температура повысится. Будет хоть и облачно, но с прояснениями, преимущественно без осадков. Дневные температуры достигнут 11–13 градусов выше нуля, — отметил метеоролог.

В субботу дневная температура повысится до плюс 12–14 градусов. В Москве и области будет облачно, с прояснениями. Возможны кратковременные локальные дожди. По сравнению с дождливым четвергом, эта погода будет очень комфортной, подчеркнул Вильфанд.

Погода порадует москвичей и на Пасху.

— Ночь будет лунной и звездной, а день — солнечным. Ночные температуры понизятся: минимальные будут колебаться в диапазоне от плюс 2 до плюс 4 градусов. Зато дневные составят около плюс 15 градусов. Преимущественно без осадков, — рассказал специалист.

В начале следующей недели тенденция к улучшению погоды сохранится. Среднесуточная температура повысится еще на 1–2 градуса, поделился собеседник «ВМ». В понедельник будет солнечно, а во вторник возможны кратковременные дожди.