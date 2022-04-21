Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ФСБ задержала сторонника ИГ*, готовившего теракт на железной дороге в Крыму

Елена Самойлова

Происшествия
ФСБ задержала сторонника ИГ*, готовившего теракт на железной дороге в Крыму
Фото: teplystan.mos.ru

Сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ, который готовил теракт на железной дороге в Крыму по указанию членов международной террористической организации (МТО) «Исламское государство»*. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что деятельность злоумышленника курировали лидеры крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», принимающего участие в боевых действиях против ВС РФ на Украине.

В пресс-службе ФСБ также рассказали, что при задержании у него изъяли два самодельных взрывных устройства, два электродетонатора и схему закладки бомбы под железнодорожное полотно. В квартире задержанного правоохранители обнаружили и изъяли экстремистскую литературу, флаг и листовки с пропагандой.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств».

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

Читайте также:
экстремизм Крым ФСБ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте