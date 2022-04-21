ФСБ задержала сторонника ИГ*, готовившего теракт на железной дороге в Крыму

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Сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ, который готовил теракт на железной дороге в Крыму по указанию членов международной террористической организации (МТО) «Исламское государство»*. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что деятельность злоумышленника курировали лидеры крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», принимающего участие в боевых действиях против ВС РФ на Украине.

В пресс-службе ФСБ также рассказали, что при задержании у него изъяли два самодельных взрывных устройства, два электродетонатора и схему закладки бомбы под железнодорожное полотно. В квартире задержанного правоохранители обнаружили и изъяли экстремистскую литературу, флаг и листовки с пропагандой.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств».

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.