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Вагит Алекперов покинул пост главы «Лукойла», а также вышел из совета директоров компании. Информация об этом появилась на сайте нефтедобытчика в четверг, 21 апреля.

— Президент и член совета директоров ПАО «Лукойл» Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров ПАО «Лукойл», а также досрочно сложить полномочия президента ПАО «Лукойл», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что Алекперов не являлся контролирующим акционером ПАО, так как владел 3,12 процента акций «Лукойла» и обладал бенефициарным экономическим интересом в отношении 5,43 процента акций нефтедобытчика.

До этого стало известно, что Британия внесла в санкционный список еще 206 физических и юридических лиц из России. Так, например, в список попали главный исполнительный директор компании «Лукойл» Вагит Алекперов, предприниматель Владимир Евтушенков и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в России понимают глубину наложенных на страну санкций, но при этом какой-либо паники нет.