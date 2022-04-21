Госдума назначила Набиуллину главой ЦБ еще на 5 лет

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная Дума РФ поддержала выдвижение Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка России с 24 июня 2022 года. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты в четверг, 21 апреля.

— Мы сегодня столкнулись с серьезными вызовами. Нам надо назначать лучших, ответственных и эффективных, а уже политические наши разночтения оставить на потом. Преодолеем вызовы — страна будет сильнее. А дальше уже будем разбираться по политике, — заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, «в условиях санкций» Россия живет с 2014 года. В связи с этим к решению кадровых вопросов нужно подходить сверхответственно, уточняется на сайте Госдумы.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финрынку вынести данный вопрос на рассмотрение Совета нижней палаты парламента 21 марта.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу Набиуллиной, поэтому ее выдвижение на очередной срок логично.