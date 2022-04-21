Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы имена женщин, которые рискуют встретить старость в компании кошек

Анастасия Колоскова

Общество
Названы имена женщин, которые рискуют встретить старость в компании кошек
Фото: Pexels

Эксперты убеждены, что в имени человека зашифрована информация о его характере и судьбе. Они перечислили женские имена, обладательницы которых обречены стать отшельницами на пенсии и могут рассчитывать лишь на соседство с кошками.

Так, Тамары всю жизнь стремятся стать счастливыми, однако судьба неоднократно вставляет им палки в колеса, из-за чего эти женщины часто тоскуют в одиночестве. Наиболее остро отсутствие партнера по жизни они начинают ощущать в преклонном возрасте. Несмотря на то, что шансы найти избранника на пенсии не исключены, судьба может опять им помешать.

Проблемы в личной жизни часто возникают у Екатерин. Их непростой характер с возрастом усугубляется, из-за чего шансы встретить старость вместе с любимым мужчиной уменьшаются. С другой стороны, эти женщины сильные и самодостаточные, в связи с чем компания кошек на пенсии их нисколько не смутит.

У обладательниц имени Валерия нет проблем с поклонниками. За ними часто ухаживают кавалеры, которые дарят им подарки и знаки внимания. Однако с возрастом их требования к избранникам начинают зашкаливать, в связи с чем в старости эти женщины часто ссорятся с партнерами и разводятся.

Женщины с именем Мия ассоциируются у противоположного пола с милыми принцессами, которых они готовы носить на руках. Однако характер этих дам оставляет желать лучшего. Они чересчур ревнивы и постоянно провоцируют скандалы. Неудивительно, что, превратившись в обиженную бабулю, Мия сама предпочтет провести остаток дней с кошками. Животные хотя бы не предадут и не станут заглядываться на других.

Обладательницы редкого имени Стефания испытывают проблемы с заключением брака. Они обладают способностью притягивать «неправильных» мужчин, из-за чего их отношения не длятся долго. С возрастом эти женщины и вовсе могут разочароваться и предпочтут быть в одиночестве или завести котика, пишет Life.ru.

До этого эксперты назвали имена, обладательницы которых обречены на несчастье.

Читайте также:
женские имена Имена Женщины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте