Названы имена женщин, которые рискуют встретить старость в компании кошек

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Эксперты убеждены, что в имени человека зашифрована информация о его характере и судьбе. Они перечислили женские имена, обладательницы которых обречены стать отшельницами на пенсии и могут рассчитывать лишь на соседство с кошками.

Так, Тамары всю жизнь стремятся стать счастливыми, однако судьба неоднократно вставляет им палки в колеса, из-за чего эти женщины часто тоскуют в одиночестве. Наиболее остро отсутствие партнера по жизни они начинают ощущать в преклонном возрасте. Несмотря на то, что шансы найти избранника на пенсии не исключены, судьба может опять им помешать.

Проблемы в личной жизни часто возникают у Екатерин. Их непростой характер с возрастом усугубляется, из-за чего шансы встретить старость вместе с любимым мужчиной уменьшаются. С другой стороны, эти женщины сильные и самодостаточные, в связи с чем компания кошек на пенсии их нисколько не смутит.

У обладательниц имени Валерия нет проблем с поклонниками. За ними часто ухаживают кавалеры, которые дарят им подарки и знаки внимания. Однако с возрастом их требования к избранникам начинают зашкаливать, в связи с чем в старости эти женщины часто ссорятся с партнерами и разводятся.

Женщины с именем Мия ассоциируются у противоположного пола с милыми принцессами, которых они готовы носить на руках. Однако характер этих дам оставляет желать лучшего. Они чересчур ревнивы и постоянно провоцируют скандалы. Неудивительно, что, превратившись в обиженную бабулю, Мия сама предпочтет провести остаток дней с кошками. Животные хотя бы не предадут и не станут заглядываться на других.

Обладательницы редкого имени Стефания испытывают проблемы с заключением брака. Они обладают способностью притягивать «неправильных» мужчин, из-за чего их отношения не длятся долго. С возрастом эти женщины и вовсе могут разочароваться и предпочтут быть в одиночестве или завести котика, пишет Life.ru.

До этого эксперты назвали имена, обладательницы которых обречены на несчастье.