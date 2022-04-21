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«Подмышки» и «по началу»: стали известны самые популярные ошибки Тотального диктанта

Георгий Соланович

Общество
«Подмышки» и «по началу»: стали известны самые популярные ошибки Тотального диктанта
Фото: Иванко Юлия / АГН Москва

Отличниками «Тотального диктанта», в котором приняли участие 780 тысяч человек из 30 стран мира, стали семь процентов участников. В пресс-службе акции в четверг, 21 апреля, рассказали о самых популярных орфографических и пунктуационных ошибках.

Текст для «Тотального диктанта» написала Марина Степнова. Он был разбит на четыре части в зависимости от временных зон. Так, самыми частыми ошибками стали: «поначалу» в первой части текста, «народишко» во второй, «под мышками» в третьей и «по-французски» — в четвертой. Кроме того, неправильно были написаны слова «настолько», «дотемна», словосочетания «крупно простеганный» и «нестерпимо яркая».

— Пунктуационные трудности у пишущих были связаны с обособлением обстоятельств, выраженных деепричастиями, а также определений, оторванных от определяемого слова, — добавили в пресс-службе.

Однако больше всего впечатлений оставили ошибки, допускаемые из-за того, что участник неправильно расслышал слово или словосочетание. Среди таких перлов особенно примечательны «грубоерешил приближную землень» вместо «грубо ерошил прибрежную зелень», «отпирая отчувствия» вместо «обмирая от предчувствия», а также «зашнуривался» вместо «зажмуривался».

«Тотальный диктант» — ежегодная акция, направленная на повышение уровня языковой грамотности. Принять участие в нем могут как россияне, так и иностранцы. Результаты диктанта начали появляться на сайте проекта в личных кабинетах участников после 12 апреля.

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