В Москве пройдет выставка произведений искусства нового поколения

Фото: Пресс-служба Центра современного искусства М'АРС

Россия, Москва, Пушкарёв переулок, 5 Карта всех событий

23 апреля в Центре современного искусства «М’АРС» откроется выставочный проект, раскрывающий неожиданную концепцию эволюции биологического мира, — «Экспансия реальности».

Digital-художники представят современному зрителю природу будущего — эстетически прекрасной футуристической среды, наполненной причудливыми формами жизни.

«Экспансия реальности» — художественное пространство, сформированное с помощью различных цифровых технологий, в которое инкрустированы произведения искусства, существующие как в физическом, так и виртуальном измерениях.

Коллекцию выставки «Экспансия реальности» составляют AR-скульптуры, интерактивные, световые и site-specific инсталляции, а также уникальный кинетический объект, реагирующий на дыхание человека, и масштабная композиция, составленная из цифровых панно, разработанных на основе алгоритмов машинного обучения.

Звуковое сопровождение проекта разработал музыкант MirrorWithoutMirror, экспериментирующий в стилистике ambient.