Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Москве пройдет выставка произведений искусства нового поколения

Вечерняя Москва

Развлечения
В Москве пройдет выставка произведений искусства нового поколения
Фото: Пресс-служба Центра современного искусства М'АРС
Россия, Москва, Пушкарёв переулок, 5 Карта всех событий

23 апреля в Центре современного искусства «М’АРС» откроется выставочный проект, раскрывающий неожиданную концепцию эволюции биологического мира, — «Экспансия реальности».

Digital-художники представят современному зрителю природу будущего — эстетически прекрасной футуристической среды, наполненной причудливыми формами жизни.

«Экспансия реальности» — художественное пространство, сформированное с помощью различных цифровых технологий, в которое инкрустированы произведения искусства, существующие как в физическом, так и виртуальном измерениях.

Коллекцию выставки «Экспансия реальности» составляют AR-скульптуры, интерактивные, световые и site-specific инсталляции, а также уникальный кинетический объект, реагирующий на дыхание человека, и масштабная композиция, составленная из цифровых панно, разработанных на основе алгоритмов машинного обучения.

Звуковое сопровождение проекта разработал музыкант MirrorWithoutMirror, экспериментирующий в стилистике ambient.

Искусство Москва Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте