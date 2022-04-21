Парень грозился опубликовать интимные фото девушки, если она не заплатит 750 тысяч рублей
Новый знакомый из интернета угрожал девушке публикацией ее интимных фото, если она не заплатит крупную сумму денег. Об этом в четверг, 21 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, в отдел полиции обратилась 19-летняя девушка и заявила о вымогательстве. Она пояснила, что познакомилась в социальной сети с молодым человеком, какое-то время переписывалась с ним и отправила ему несколько фотографий интимного характера.
После получения фото мужчина стал угрожать, что выложит их в открытый доступ, если девушка не заплатит 750 тысяч рублей.
Полицейские установили личность вымогателя и доставили его в дежурную часть. В отношении 20-летнего жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
11 апреля стало известно, что уголовное дело завели на мужчину, опубликовавшего интимные фото десятилетней девочки.