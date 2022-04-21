Парень грозился опубликовать интимные фото девушки, если она не заплатит 750 тысяч рублей

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Новый знакомый из интернета угрожал девушке публикацией ее интимных фото, если она не заплатит крупную сумму денег. Об этом в четверг, 21 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в отдел полиции обратилась 19-летняя девушка и заявила о вымогательстве. Она пояснила, что познакомилась в социальной сети с молодым человеком, какое-то время переписывалась с ним и отправила ему несколько фотографий интимного характера.

После получения фото мужчина стал угрожать, что выложит их в открытый доступ, если девушка не заплатит 750 тысяч рублей.

Полицейские установили личность вымогателя и доставили его в дежурную часть. В отношении 20-летнего жителя Подмосковья возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

11 апреля стало известно, что уголовное дело завели на мужчину, опубликовавшего интимные фото десятилетней девочки.