Началось переустройство фонтана в парке «Покровское-Стрешнево»

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Городские службы начали работы, связанные с переустройством фонтана в парке «Покровское-Стрешнево». Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Оборудованию, ранее установленному в фонтане, в ближайшее время может потребоваться ремонт. Чтобы не доставлять неудобств отдыхающим в будущем, а также учитывая, что мероприятия по реабилитации парка проводятся комплексно, решено провести работы по переустройству фонтана сейчас, — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Уточняется, что оно проводится в рамках работ по сохранению и восстановлению территории.

В настоящий момент старую чашу фонтана и оборудование демонтировали. Основные мероприятия по переустройству фонтана собираются завершить в III квартале текущего года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что на территории парка проведут реставрацию оранжереи в этом году.

В ходе работ будет восстановлено композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания конца XVIII — начала XIX веков.