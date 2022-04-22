Что нельзя делать на Пасху

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24 апреля православные христиане отметят Пасху. О том, какие действия стоит совершать в этот праздничный день, а от каких поступков лучше воздержаться, «Вечерней Москве» рассказал директор Института христианской психологии, священник Андрей Лоргус.

В пасхальное воскресенье он посоветовал сконцентрироваться на добрых делах и забыть о зле во всех его проявлениях. Также в этот день не следует ходить на кладбище.

— В Пасху стоит воздержаться от всего, что является грехом, от всего, что не соответствует празднику, радости и любви друг к другу. Это можно выразить коротко, а перечислять все грехи смысла нет. На Пасху точно не ходят на кладбище — это не христианская традиция, — поделился священник.

Собеседник «ВМ» отметил, что на Пасху стоит стараться «нести радость всем и вся». В этот праздничный день важно поразмышлять о том, как сделать жизнь окружающих лучше.

— Все специфические для этого дня действия лучше перечислять не с частицей «не». Лучше сконцентрироваться на том, что делать наоборот нужно. Так, в этот день нужно праздновать, радоваться, ходить в гости. Также есть традиция на Пасху посещать бедных, тюрьмы, больницы. Нужно нести радость всем и вся, — добавил Андрей Лоргус.

Кроме того, на Пасху нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом. Хозяйкам важно заранее завершить все приготовления на кухне, чтобы в день праздника быть свободными от хлопот. В этот день также не рекомендуется грустить, ходить хмурым, грубить, ругаться с близкими людьми, жадничать. В Светлое Воскресение Христово нельзя отказывать в милостыне или помощи нуждающимся.