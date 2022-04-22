«Биден. Джо Биден»: президент США придумал себе новую фамилию после оговорки

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден во время своего выступления в штате Орегон не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра и разрешил называть себя «Биденом».

Лидер Америки решил высказать благодарность представителям местного конгресса, однако фамилия одного из них — Блюменауэра — оказалась слишком сложной для произношения.

— Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Бам... и Эрлу... извините. Я в курсе. Можете звать меня Биден. Джо Биден, — передает слова Байдена РИА Новости.

15 апреля президент США после своего выступления в Северной Каролине повернулся, чтобы пожать руку своим коллегам, однако рядом никого не оказалось. По окончании выступления Байден не сразу понял, в какую сторону лучше пойти, чтобы покинуть сцену.

12 апреля Джо Байден дважды ошибся, говоря о назначении в Белом доме нового человека на должность директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Сначала американский лидер произнес AFT вместо ATF, а затем перепутал имя человека, которого назначили на пост.