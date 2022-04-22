Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Биден. Джо Биден»: президент США придумал себе новую фамилию после оговорки

Георгий Соланович

В мире
«Биден. Джо Биден»: президент США придумал себе новую фамилию после оговорки
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден во время своего выступления в штате Орегон не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра и разрешил называть себя «Биденом».

Лидер Америки решил высказать благодарность представителям местного конгресса, однако фамилия одного из них — Блюменауэра — оказалась слишком сложной для произношения.

— Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Бам... и Эрлу... извините. Я в курсе. Можете звать меня Биден. Джо Биден, — передает слова Байдена РИА Новости.

15 апреля президент США после своего выступления в Северной Каролине повернулся, чтобы пожать руку своим коллегам, однако рядом никого не оказалось. По окончании выступления Байден не сразу понял, в какую сторону лучше пойти, чтобы покинуть сцену.

12 апреля Джо Байден дважды ошибся, говоря о назначении в Белом доме нового человека на должность директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Сначала американский лидер произнес AFT вместо ATF, а затем перепутал имя человека, которого назначили на пост.

Читайте также:
конфуз Джо Байден США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте