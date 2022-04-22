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Песков заявил, что Южные Курилы остаются неотъемлемой частью России

Георгий Соланович

В мире
Песков заявил, что Южные Курилы остаются неотъемлемой частью России
Фото: Администрация президента РФ

Все четыре острова южной части Курил были и остаются неотъемлемой частью России. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также добавил, что на данный момент говорить о продолжении переговоров о мирном договоре с Токио трудно, так как Япония стала недружественной для РФ страной.

— Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому ряду враждебных действий по отношению к Российской Федерации, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно, — передает слова пресс-секретаря президента РФ ТАСС.

До этого Япония впервые с 2003 года официально обозначила в «Синей книге по дипломатии» за этот календарный год Курильские острова как «незаконно оккупированные» Россией. Ежегодный доклад был представлен внешнеполитическим ведомством на заседании японского правительства в пятницу, 22 апреля.

В «Синей книге» за 2022 год впервые за 11 лет также появилось определение, согласно которому острова являются территорией, «принадлежащей Японии».

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