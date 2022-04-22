Стало известно о пугающем пророчестве Ванги на 22 апреля 2022 года

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Человечество столкнется со страшными испытаниями в «кровавый день пяти двоек». Такое предсказание оставила перед смертью болгарская ясновидящая Ванга.

Провидица предупреждала, что 22 апреля 2022 года на Земле случится катастрофа, которая унесет миллионы жизней, однако не уточнила, чего конкретно ждать людям.

— Если не произойдет чуда и люди не очнутся, а все так же будут нагнетать зло, гнаться за деньгами и воевать, то может случиться катастрофа, — предсказала Ванга.

В попытке расшифровать послание провидицы одни убеждены, что она имела в виду взрыв атомной бомбы. Другие истолковывают ее слова «черным пеплом на день пяти двоек покроет небо» как последствия падения на Землю астероида.

— Волны накроют землю и смоют города и страны. Солнце надолго погаснет, многие умрут. Погибнут миллионы! Но выжившие обретут бессмертие и хорошую жизнь, — приводят слова ясновидящей «Народные новости».

Ванга была убеждена, что после катастрофы человечество еще около полугода не будут видеть солнца.

Болгарская ясновидящая считала, что знак зодиака может точно предсказать судьбу человека. Особенно тяжкие испытания звезды, по ее мнению, готовят представителям трех знаков: Весам, Близнецам и Ракам.